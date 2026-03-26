「金融所得課税」とは、株などへの投資で得た利益に課される税金であり、国は超富裕層を対象に本課税の強化に動いています。ただ、ここで「自分は富裕層・超富裕層ではないから関係ない」と考えるのは危険です。その理由と「金融所得課税」の注意点、対策についてみていきましょう。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。2026年の税制改正で大きく変わる金融所得課税「金融所得課税」とい