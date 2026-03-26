石油備蓄の放出や国の補助金再開を受け、三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は約1か月ぶりに前の週を下回り1リットルあたり170円台まで下がりました。経済産業省が23日発表した時点のレギュラーガソリンの三重県内の平均小売価格は、1リットルあたり176.8円となり4週ぶりに前の週の価格を下回りました。1990年の調査開始以降、初めて190円台となった前の週から約14円下がりました。また、灯油も先週の調査から172円値下がりし