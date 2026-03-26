温暖な気候を生かした早場米の生産が盛んな三重県紀宝町で、ひと足早い田植えが始まっています。24日までに2軒の農家が田植えを行い、台風の接近が増える前の7月下旬ごろに約6トンの収穫を見込んでいるということです。紀宝町大里の田んぼでは24日、中西和益さんが田植え機に乗り込み、12センチほどに育った三重県が開発した品種「なついろ」の苗を植えました。「なついろ」は苗が短いことから倒れにくいほか、高温に強いといった