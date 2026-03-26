「先日、能登半島を旅している途中で地元のおばあちゃまが作りたての海苔をくれたあまりの美味しさにお金を払おうとしたら「そんなことするならもうあげない」と拗ねたので、「能登の海苔が美味いって言いまくるね」と約束したら許してくれた初めて使う、拡散希望…のと半島は、のり半島！！」【写真】外で天日干しされていた能登の海苔こんなポストをされたのはそら（@366bluesky）さん。能登半島の海沿いを旅していた際に出会っ
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