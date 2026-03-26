三重県大紀町にある大滝峡キャンプ場では、ソメイヨシノが間もなく見頃を迎えます。このソメイヨシノは大内山川のほとりにある豊かな自然に囲まれた大滝峡キャンプ場内にあり、桜の名所としても知られています。ソロキャンプ場を覆うように20本ほどが植えられていて、大紀町役場によりますと、今年は例年並みの5日ほど前から花がほころび始めました。大滝峡のソメイヨシノは、県内でも早く開花する場所として知られていて、現在5分