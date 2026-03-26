アメリカ在住の「Aya Rowe🇺🇸 納豆屋」（@AyaRowe）さん（以下、Ayaさん）は、日本に帰国中、アメリカ人の旦那さんに腹が立つことがあり家を飛び出しました。【動画】桔梗信玄餅を包む様子を見るプチ家出をして向かった先は、石和温泉（山梨県笛吹市）にある『桔梗屋信玄餅工場テーマパーク』内の工場見学です。そこでAyaさんが見たのは、レーンにどんどん流れてくる「桔梗信玄餅」のビニール風呂敷を黙々と包