学生たちが新たな一歩を踏み出しました。三重県津市の三重大学で25日に卒業式が行われ、学生たちが思い出を胸に学びやを巣立ちました。三重大学を卒業したのは人文学部や教育部など5つの学部の大学生、そして6つの研究科の大学院生合わせて1756人です。卒業式では、それぞれの学部の代表が伊藤正明学長から学位記を受け取りました。伊藤学長は卒業生に無限の可能性が広がっていると話し「失敗を恐れず思い切って挑戦する気持ちと、