若者を主体に奉還町商店街（岡山市北区奉還町）の活性化に取り組む一般社団法人ＳＧＳＧ（同所）は、昨年７月にデビューしたご当地女性アイドルグループ「スキトオルアオ」を商店街のＰＲ大使に任命した。アイドルの発信力で商店街の魅力を広めるほか、メンバーの個性を生かした企画も展開する計画。３０日には就任記念イベントを開く。【写真】就任イベントのチラシを手に、来場を呼びかけるメンバーメンバーはいずれも岡山県