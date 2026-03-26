学校再編にともない、今年度で閉校となる三重県松阪市の8つの小学校で閉校式が行われ、在校生らが学びやに別れを告げました。このうち東黒部小学校では、式典会場となった体育館に子どもたちが学校への感謝や思い出を記した寄せ書きのほか、過去から現在までのアルバムなどが掲示され、卒業生らが懐かしく見入っていました。式では在校生をはじめ、参加者した地域住民らが最後の校歌を斉唱しました。このあと、松井研吾校長が「本