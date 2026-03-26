ホンダ新型「ZR-V」発売！ホンダは2026年3月26日、「ZR-V（ゼットアールブイ）」の一部改良モデルを発表しました。3月27日に発売されます。ZR-Vは、ハッチバックモデル「シビック」をベースに開発されたSUVです。シビック譲りの低重心で安定したプラットフォームを活かし、SUVでありながらセダンのような上質で爽快な走りを実現しています。【画像】超カッコいい！ これが新型「ZR-V」です！（30枚以上）開発にあたっては「