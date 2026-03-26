『耳で聴く美術館ａｖｉと心が震えるアートの話をしよう』（河出書房新社）が3月26日（木）に発売される。 【画像】美術インフルエンサー、ａｖｉのアート入門書 SNS総フォロワーが50万人を超える美術インフルエンサー、ａｖｉ。大学で美術教育を学び教員資格を持つ確かな知識と、日々アートに触れ続ける実体験。「心が震えるアートの話をしよう」をテーマに、主宰する「耳