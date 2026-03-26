長田麻衣の『ほめられると気まずすぎてしぬＺ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）が3月27日（金）に発売される。 【画像】Z世代は褒められると気まずい？ 著者のSHIBUYA109 lab.所長・長田麻衣は、これまで計1万人以上の若者（15～24歳）を対象に、ファッションや恋愛や就活などさまざまなテーマで“生の声”をヒアリング。上司世代とＺ世代の間で起きがちなコミュニケーション不全の