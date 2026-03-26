『頭のいい子がやっている すごいグラフの読み方』（監修：渡辺美智子／著者：バウンド／カンゼン）が2026年3月25日に発売された。 ガリガリでもムキムキになれる？『「痩せ型」でもあきらめないロジカル筋トレ』 本書はグラフ作成者の意図を見抜く、情報を正しく読み取る力を鍛えるための書籍。グラフはニュースやデータの要点を一瞬で示すが、思い込みやワナも混ざってしまうことがあり「本当にそうか？」「