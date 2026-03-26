『サンエックスファンブックアフロ犬』（エムディエヌコーポレーション）が2025年3月24日に発売された。 【写真】ハンチャーハン犬、パスタ犬……アフロ犬が大集合 平成初期に人気を博したゆるキャラ「アフロ犬」。2026年には誕生から25周年を迎えるなか、サンエックス株式会社が監修するファンブックが発売決定。 紙面では「アフロ犬ってどんなコ？」「どうやって変化するの？」といった疑問に答