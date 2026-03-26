家を建てるとき、意外と悩むのがご近所への挨拶ではないでしょうか。「最初に関わるから後々面倒になる」「ヘタに知り合わない方が楽」……そんな考えがある一方で、「ひと言あるかないかで、その後が全然違う」という意見も根強くあります。今回寄せられたのは、そんな“家を建てたときご近所への挨拶”について迷う投稿でした。『家を建てたときの挨拶、きてほしくない。関わらなくて良くなるから。お互い空気のように扱えるのは