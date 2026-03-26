瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がり、香川県では雨の降っているところがあります。午後は高気圧に覆われて、次第に晴れてくるでしょう。日中の最高気温は岡山で18度、津山と高松で17度の予想です。25日よりも2度以上気温が高くなります。 27日は高気圧に覆われて、全域で日差しがよく届くでしょう。朝の最低気温は岡山で4度、津山で3度、高松で6度の見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で20度、高松で19度でしょう。一