結婚のきっかけとして、節目の場面となる「プロポーズ」。ドラマのような演出や、心を込めた言葉に憧れたママもいれば、特別な出来事はなく、自然な流れで結婚にいたったママもいるはずです。『旦那さんにきちんとプロポーズされた？それともとくになく自然と結婚になった？』今回は、プロポーズに関する投稿です。ママたちの人生の節目はどのようなものなのでしょうか。きちんとプロポーズされたママたちまず目立ったのは、「し