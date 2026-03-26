ついにここまで来たか――。Netflixが公表したワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）日本戦の視聴データは、「スポーツ中継」の放送を独占してきたテレビ業界に大きな衝撃を与えた。 【画像】ネトフリ史上に残る傑作を生んだ原作者が酒場で吐露した衝撃事実 3月25日のNetflixの報告によると、8日の侍ジャパン対オーストラリア戦は、日本国内で1790万人が視聴。N