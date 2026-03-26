女児にエアガンを向ける同級生を注意したことで、中学校入学と同時にいじめの標的にされたという佐藤和威さん。大金を巻き上げられ、エアガンで撃たれ「クリスマスまでには殺す」と殺害予告を受けていた。事態が動いたのは2012年10月23日。加害生徒の一人が和威さんが金銭を要求されていると担任に告げたことで、和威さんへのいじめを学校側が知ることになったのだ。母は翌日、警察へ通報し、被害届を提出。いじめの実態は教育委員