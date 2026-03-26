「野菜不足だから野菜ジュースで補う」はよくある発想だが、ここで注意が必要だ。野菜ジュースはあくまで飲み物であり、食べ物としての野菜の代わりにはならないと予防医療を専門とする濱谷陸太は指摘する。野菜ジュースを飲むメリットとデメリットを解説する。【画像】野菜ジュースは“野菜を食べた”ことにならない…健康への影響は別モノあらゆる食べ方を科学した『予防医療の医師が教える 最小の努力