〜 2025年9月中間期国内銀行104行「総資金利ざや」調査 〜2025年9月中間期の国内104銀行の貸出や運用による利息などの収益を示す「総資金利ざや（中央値）」は、0.22％（前年同期0.17％）だった。9月中間期では、マイナス金利が始まった2016年からの10年間で、2022年の0.20％を抜いて最高を更新したことがわかった。「資金調達原価率（中央値）」は0.89％（同0.71％）に上昇したが、「資金運用利回り（中央値）」も貸出金利