＜フォード選手権事前情報◇25日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞昨年、最終日の「66」も含め4日間とも60台でプレーし、日本勢トップの6位で終えた馬場咲希が、好印象の舞台に戻ってきた。「コースの印象はすごくいい。練習ラウンドでも去年のショットや出来事を思い出すような感じで、楽しいです」と笑顔を見せる。【最新】馬場咲希のセッティングと新ドライバー昨年は「（ショットなど）そこそこよかっ