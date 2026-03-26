ゴルフは楽しいほうがいい。和気あいあいとした雰囲気で変なプレッシャーはなく、なおかつ上達のきっかけがつかめたら、「今日はいいゴルフだったな」と思えるのではないだろうか。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。10位にランクインしたのは、「ミヤコレ」の愛称で親しまれている都玲華だ。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子