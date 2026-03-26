俳優の杉野遥亮が25日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。【全身ショット】イケメン…！すっきりとした丸刈り姿で登場した杉野遥亮すっきりとした丸刈り姿で登壇した杉野は、「髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがないので、自分の香水の匂いがかおってくるとかで安心したり、相手にいい印象を与えることができる」と香水のよさを語った。新生活で