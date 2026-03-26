元レスリング女子で五輪2大会連続金メダルの金城（旧姓川井）梨紗子さん（31）が26日までに自身のインスタグラムを更新。日本大学大学院の博士前期課程を修了したことを報告した。「本日、日本大学大学院博士前期課程を修了しました」と書き出すと、学位記伝達式での自身のショットや、自身と共に入学した妹でレスリング女子で東京五輪62キロ級金メダルの恒村（旧姓川井）友香子と学位記を手にしたショットなどをアップ。「