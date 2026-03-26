TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、26日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。中継コーナーでは、あるアナウンサーの“退社報告”を伝える一幕があった。【写真】『THE TIME，』中継で…退社を報告したアナウンサーあいテレビの豊福海央アナが3月末で退社することを受け、安住アナはこの日の中継コーナーを、愛媛・西予市から届けた。安住アナから「聞きましたよ、なんかおやめになるとか」と