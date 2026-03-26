松江市の国宝・松江城近くの殿町で建設が進む分譲マンション（１９階建て、高さ５７・０３メートル）を巡り、周辺住民ら７人が２５日、「良好な景観を日常的に享受する利益（景観利益）を侵害されている」などとして、施主の京阪電鉄不動産（大阪市）など３社を相手取り、上層階の撤去を求める訴えを地裁に起こした。原告側は「中高層建築物の建築にかかる手続きについて定めた市の条例にも違反する」としている。（門脇統悟）