兵庫県では、約1年8か月ぶりに副知事ポストが2人体制に戻る。4月1日付で副知事に就任する守本真一氏4月1日付で副知事に就任する守本豊氏斎藤元彦知事への内部告発問題を受けて、2024年7月に片山安孝前副知事が辞職した後、副知事は服部洋平氏1人の体制が続き、負担増が指摘されていた。服部氏は3月31日付で退任する。副知事ポスト2人に 県議会最終日に可決〈2026年3月25日 兵庫県公館〉退任の辞を述べる服部洋平副知事4月1日