【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の神尾楓珠が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新婚生活の質問に答えた。【写真】妻は元欅坂 27歳俳優、結婚後初の公の場◆神尾楓珠、新婚生活は「幸せです」2月11日に歌手で女優の平手友梨奈との結婚を発表後初の公の場に登場した神尾。最後に、記者から「結婚おめでとうございます」と祝福の声が上がると、笑顔で対応し「新婚