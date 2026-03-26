【モデルプレス＝2026/03/26】タレントでモデルの本田紗来のマネージャーによるInstagramが、3月24日に更新された。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）出演時のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「透明感すごい」ショーパン姿で抜群スタイル披露◆本田紗来、美脚際立つショーパンショット披露投稿では「本日 TBS『ラヴィット！』に出演させていただきました」と報告し、「本日