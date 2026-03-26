【モデルプレス＝2026/03/26】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が3月24日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装を身にまとったオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳人気KPOP美女「攻めてる」衝撃のハイレグ風大胆衣装◆ジヒョ、ボディライン際立つ大胆衣装ショット披露ジヒョは、バックステージと思われる場所で撮影されたカットを複数枚投稿。ハイレグのように裾が鋭角にカッ