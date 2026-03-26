【モデルプレス＝2026/03/26】ミスタードーナツでは、新メニューとして3種のパイと柑橘入りさっぱり涼風麺3種の飲茶を4月1日から期間限定で発売する。【写真】ミスド新作、バターチキンカレーパイ・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺…6種ラインアップ◆春夏メニューを期間限定で発売ミスタードーナツは「ミートソースとマッシュポテトパイ」「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」「バターチキンカレーパイ」の春夏パイ3種と「かぼす