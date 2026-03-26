チャンネル登録者数87万超のYouTuber、みやゆうさんが、2026年3月21日にチャンネルを更新。近況を報告した。「元気にやっております」みやゆうさんはゲーム実況などで精力的に活動していたが、2024年8月に更新したゲーム実況動画を最後に、チャンネルを更新していなかった。そして26年3月21日、「ご報告」と題した動画を公開。1年半以上更新が開いたことについて「ごめんなさい。本当にすいません」と謝りつつ、「元気にやっており