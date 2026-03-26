静岡県藤枝市に滞在型音楽制作スタジオ 「MUSIC inn Fujieda」 が完成し、2026年3月22日（日）にグランドオープンした。オープニングに先立ち、3月21日（土）にオープニングセレモニーとオープニングイベント「MUSIC inn Fujieda オープニングパーティー〜ホリエアツシ×後藤正文 トーク＆弾き語り〜」が開催された。「MUSIC inn Fujieda」は、2024年に後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）が中心となって創立されたNPO法人「アッ