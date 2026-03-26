高松宮記念のステップレース 主要ステップは３つ。オーシャンＳ組［１・０・５・50］、阪急杯組［１・２・２・31］、シルクロードＳ組［５・２・０・25］だ。 パッと見でわかるように明確にシルクロードＳ組＞阪急杯組＞オーシャンＳ組という序列。 特にオーシャンＳ組の苦戦ぶりはなかなかのもの。 そのオーシャンＳ組から出た22年覇者ナランフレグは後にも先にもこの高松宮記念が