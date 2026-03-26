読売ジャイアンツ/巨人2026開幕スタメンはこれだ！ 巨人予想布陣 【1】（左）キャベッジ 【2】（中）松本剛 【3】（遊）泉口友汰 【4】（一）ダルベック 【5】（捕）岸田行倫 【6】（右）中山礼都 【7】（三）坂本勇人 【8】（二）浦田俊輔 【9】（投）竹丸和幸 3月27日、セ・パ同時にプロ野球が開幕する。東京ドームでは昨シーズン、巨人がセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する