資料：香川県空撮 四国経済産業局は23日、四国地域の2026年1月の経済動向について、2025年12月と同じく「持ち直しの動きがみられる」としました。鉱工業生産は「一進一退で推移」、個人消費は「持ち直している」などとしています。 雇用は「有効求人倍率が前月と同水準」、住宅着工は「新設着工戸数が10カ月ぶりに前年を上回った」、公共工事は「請負金額が5カ月ぶりに前年を上回った」などとしています。