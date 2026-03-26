グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。3月21日（土）の放送には、SixTONESの森本慎太郎さんが登場！ 3月18日にリリースされた両A面シングル「一秒 / Rebellion（リベリオン）」について伺いました。 森本慎太郎さん◆「一秒」はすべての人への応援歌遠山：SixTONESの皆さんは今年でデビュー6周年を迎えられ、3月18日に6周年