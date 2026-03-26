3月27日の放送でABEMAの報道系看板番組「ABEMA Prime」（以下・アベプラ）を「卒業」する気象予報士・防災士の穂川果音さんは、「美人過ぎる気象予報士」などと称されることが多く、エンタメ枠扱いされることもある。彼女は2016年4月の開局以来その仕事をし続けたが、これは同番組において最長である。お天気コーナーを担当していたのだが、この10年で多くのファンが誕生し、今では「美人過ぎる気象予報士」などと呼ばれてウェブ