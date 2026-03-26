USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.129.097.939.24 1MO9.087.527.788.09 3MO9.547.188.418.16 6MO9.537.018.588.10 9MO9.597.088.708.17 1YR9.557.158.778.20 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.5813.519.25 1MO8.4811.348.18 3MO9.2110.988.13 6MO9.3610.598.10 9MO9.49