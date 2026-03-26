◆センバツ第８日▽２回戦山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院が大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。初回に先発の左腕・渡部瑛太（２年）が２死から右翼へソロを浴びて先取点を献上。打線は５回まで無得点に封じられたが、６回に１死三塁から