女優の佐々木希が２６日、「バーバリービューティ」のフレグランス「ＢＵＲＢＥＲＲＹＨＥＲＳＡＫＵＲＡＪＯＵＲＮＥＹ」ポップアップオープニングイベントに出席した。新商品について、佐々木は「華やかな香りの中に上品が合わさって、奥行きのある香り」と気に入った様子。「（香水は）自分を高めるアイテムだなと思っています」と語った。新生活を迎える時期であることから、自身が上京した際の記憶を振り返り「