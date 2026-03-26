物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は3月8日に亡くなった神足裕司さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】蝶ネクタイにスーツをビシッと決めて…「神足裕司さん」生前の姿「恨ミシュラン」が話題に短く、発見があり、笑わせる――。コラムはこうでなければ、と神足裕司さんは自分の文章を戒めていた。そんな神足さんらしさがよく表れている作品が