俳優の神尾楓珠が２６日、「バーバリービューティ」のフレグランス「ＢＵＲＢＥＲＲＹＨＥＲＳＡＫＵＲＡＪＯＵＲＮＥＹ」ポップアップオープニングイベントに出席した。２月に元「欅坂４６」で歌手・女優の平手友梨奈との結婚を電撃発表後、報道陣の前に姿を見せるのは初めて。降壇時に報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございます」と一礼。「幸せです」と笑みを見せた。春