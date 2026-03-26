白菜を多彩に楽しめるレシピ いろいろな料理で活躍する白菜は、クックパッドでもたくさん検索されています。そこで今回は、時短で作れるおかずレシピをご紹介！ 新生活の味方になる一品です。 魚介の風味と相性抜群味しみ春雨で大満足ホッとするやさしい味わいしっとり&プリプリのブリ心まで温まるとろとろ煮初心者でもサッと用意できる！ 白菜を丸ごと購入しておけば、日替わりでいろいろな味わいを楽しめるレシピ5選。飽