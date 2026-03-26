テレビ東京の古旗笑佳アナが「Ｎｅｗｓモーニングサテライト」（通称＝モーサテ、月〜金曜・午前５時４５分）の最後の担当回を終えたことを報告した。モーサテでは火曜、水曜を担当してきた古旗アナ。２５日にインスタグラムを更新し、「放送でもお伝えしましたがモーサテを離れることになりました。報道番組のいろは、生放送への取り組み方、配信での進行の仕方、金融市場の仕組みといったテレ東キャスターとしての礎を学んだ