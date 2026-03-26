１９日、景邁山にある民家の屋上で天日干しされる茶葉。（ドローンから、昆明＝新華社配信）【新華社昆明3月26日】中国雲南省普洱市の景邁山が春茶の収穫期を迎えている。農家は摘みたての茶葉を竹製のざるに広げ、伝統的な民家の屋上など日当たりと風通しの良い場所に並べて乾燥させる。この方法は古くから受け継がれてきたもので、地面の湿気を避けながら、茶葉を自然の条件下でゆっくりと乾かすことができる。屋上な