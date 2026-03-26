©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに野性爆弾・くっきー！と麒麟・田村を迎え、ギャロップの新企画「至高のド直球グルメ」と、4月に東京進出を控えたダブルヒガシが大阪で最後に食べたいグルメを巡る「大阪ラストグルメ」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ 昭和で数えると100年