レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAは25日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右ふくらはぎ痛のため、敵地インディアナ州インディアナポリスでのペーサーズ戦を欠場した。チームは137―130で逃げ切って勝ち、47勝26敗となった。（共同）