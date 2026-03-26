俳優の北川景子（39）が、恒例となっている手芸作品を披露し、反響が寄せられている。【映像】子どもの写る写真や北川景子の手芸作品（複数カット）2016年に歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている北川。これまでXで、子どもの手が写った写真や、寝かしつけの後に食べたという夕飯など、日常の様子を発信してきた。また洋服やポシェットなど、子どもたちのために作った手芸作品の数々も紹介